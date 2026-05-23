CdF : 26 personnes placées en garde à vue après la finale

Vendredi soir, le RC Lens a remporté la première Coupe de France de son histoire en venant à bout de l’OGC Nice (3-1). Une rencontre qui était considérée "à risques" par les autorités. Ce matin, la préfecture de police affirme d’ailleurs que 26 personnes ont été placées en garde à vue en marge de la finale. Pour rappel, au stade de France, des supporters lensois présents en loges ont été visés par des jets de projectiles de la part de supporters adverses du virage niçois.

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De son côté, la préfecture de police avait déployé un dispositif de sécurisation adapté sur l’ensemble de l’agglomération parisienne afin de prévenir tout trouble à l’ordre public et garantir un environnement sûr à tous. Résultat ? 35 interpellations, dont 26 gardes à vue, essentiellement pour détention d’artifice, ports d’armes prohibés, violences volontaires et outrages.