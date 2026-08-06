Trabzonspor : le salaire XXL de Mohamed Salah dévoilé

Mohamed Salah ne quitte pas Liverpool les mains vides. Libre de tout contrat, l’attaquant égyptien s’apprête à rejoindre Trabzonspor, où un contrat particulièrement lucratif l’attend. Selon The Sun, le joueur de 34 ans percevra un salaire de base de 17 millions d’euros par an, auquel pourront s’ajouter d’importants bonus. Son contrat portera sur deux saisons, avec une troisième année en option.

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En incluant les primes, Salah pourrait toucher l’équivalent de plus de 423 000 euros par semaine. Malgré cette rémunération impressionnante, il ne figurerait qu’à la 32e place des joueurs les mieux payés au monde selon les estimations de Capology, loin derrière les stars évoluant en Arabie saoudite comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané. Grâce au régime fiscal avantageux en Turquie, où les clubs prennent en charge une grande partie des impôts des joueurs, l’ancien Red conservera toutefois une très large part de ses revenus.