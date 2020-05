Rennes : le conseil de M'Baye Niang à Eduardo Camavinga

Il n'a que 17 ans mais Eduardo Camavinga affole déjà le football européen. Auteur de prestations de grande qualité dans l'entrejeu du Stade Rennais ces derniers mois, l'international Espoirs tricolore (1 sélection) figure sur les tablettes de Liverpool, du BvB, du PSG mais surtout du Real Madrid, où il est annoncé avec insistance. Alors que le natif de Miconje, en Angola, pourrait découvrir la Ligue des Champions avec le club breton, où il possède un contrat courant jusqu'en 2022, M'Baye Niang (25 ans), son coéquipier à Rennes, a tenu à lui livrer ses conseils au sujet de son avenir lors d'un live Instagram récemment organisé en compagnie de Smaïl Bouabdellah, journaliste à «beIN Sports».

«Le conseil que j’ai à lui donner, parce que ça a l’air d’être un mec avec la tête sur les épaules, je connais ses parents, qui savent où ils veulent aller, c’est de faire les bons choix. J’en ai parlé avec lui, je n’en parlerai pas ici, mais j’ai déjà parlé avec lui, que dans la vie, il vaut mieux faire les bons choix que d’aller trop vite. Parce qu’à un moment donné, tu as des sollicitations où tu te dis : "comment je vais faire pour les refuser si des gars comme Zidane ou Mourinho appellent ?" C’est à ce moment-là qu'il faut vraiment te poser et te dire : "qu’est-ce que ces gens vont m’apporter ?" Le coach de Rennes t’a apporté quelque chose, et si tu pars, ce club-là va t’apporter beaucoup plus, il va te faire grandir. Je lui ai dit de faire les bons choix, de parler à ses représentants, à ses parents, de regarder les jeunes de son âge dans ces clubs-là. Ses parents savent ce qu’ils veulent, c’est le plus important. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que les mauvais choix, tu peux les payer», a détaillé l'international sénégalais. Alors que Julien Stéphan espère conserver sa pépite cet été, Eduardo Camavinga devrait prochainement prendre une décision pour son avenir, la fin de saison ayant été actée par la LFP le 30 avril dernier.