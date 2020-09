OL : Juninho ne regrette pas d'avoir viré Sylvinho

Quand il a fait son retour à l’Olympique Lyonnais il y a un an au poste de directeur sportif, Juninho avait choisi de nommer son compatriote Sylvinho à la tête de l’équipe première. Un choix qui n’a pas été payant. Auteur d’un des plus mauvais débuts de saison de l’histoire des Gones, Sylvinho a été débarqué avant la trêve hivernale avant d’être remplacé par Rudi Garcia. Une décision que Juninho ne regrette pas, même si certains se demandent si Sylvinho aurait pu avoir plus de temps pour s’installer dans son nouveau costume.

« J’avais une relation plus proche avec lui (Sylvinho). Avec Rudi, il fallait choisir un entraîneur. Il a beaucoup d’expérience, il a fait beaucoup d’efforts pour s’installer le plus vite possible. Concernant le jeu, on n’a jamais joué avec trois défenseurs, mais parfois il faut accepter que les choses marchent moins bien et essayer de jouer avec trois défenseurs. C’est Rudi qui décide (du système). Il a un système qu’il contrôle très bien et les joueurs comprennent. (…) Dans le foot, il y a beaucoup de pression quand il n’y a pas de résultat. On a pensé que c’était le meilleur pour l’OL. Avec le recul, c’était la meilleure décision. Il fallait plus de discipline, d’expérience. Il y avait un vestiaire qui réclamait beaucoup, certains états d’âme. Rudi avait l’expérience pour faire ça et a vite réussi », a-t-il déclaré à RMC Sport.