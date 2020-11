Ligue des Champions, OM : la réaction d'André Villas-Boas

Derniers de leur groupe avant le coup d’envoi de ce Porto-OM, les joueurs phocéens espéraient mettre un terme à cette incroyable série de onze défaites de rang en Ligue des Champions. C’est raté. Les partenaires de Dimitri Payet ont lourdement chuté au Portugal et se sont inclinés 3 buts à 0 après avoir notamment concédé l’ouverture du score dès la quatrième minute. De quoi agacer les fans de l’OM.

Tout penaud au moment de réagir, André Villas-Boas n’a pas caché que lui et son équipe n’ont pas été flamboyants. « Ce n’est pas la première fois que ça arrive. Cette Ligue des Champions, ce parcours jusqu’ici sont marqués par les erreurs que l’on commet. Il faut être plus vifs dans les duels. On a un peu de malchance, mais ce sont des erreurs que l’on doit corriger. Les buts qu’on a encaissés, ce n’est pas normal. Notre objectif c’est d’améliorer notre image parce qu’on est ridicule », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant de poursuivre.

« Il n’y a pas grand-chose à dire après une exhibition comme ça. Notre jeu a parlé. On a eu un peu de jeu, mais il y a eu ce manque d’expérience. On a commis plusieurs erreurs. Porto a joué agressif, bon dans les distances entre les lignes. On a un manque de but et il y a ce penalty. On a payé cher cette exhibition. Dans les prochains matches, il faudra donner une autre image, ça, c’est sûr. » Dans le cas contraire, c’est peut-être une treizième défaite consécutive qui sera au rendez-vous.