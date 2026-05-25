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Ligue 1

Ligue 1 : une polémique enfle autour du but de la saison accordé à Ousmane Dembélé

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Une vive incompréhension entoure actuellement le vote du but de la saison 2025/2026 organisé par la Ligue 1. Le site officiel montre Mousa Al-Tamari largement en tête avec 135 048 votes, loin devant Ousmane Dembélé crédité de seulement 2 337 voix. Pourtant, le résultat officiel a finalement désigné l’attaquant parisien comme vainqueur. Cet écart spectaculaire entre les chiffres visibles et le classement final a rapidement suscité des interrogations chez de nombreux internautes et supporters rennais.

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À ce stade, plusieurs explications restent possibles, notamment une suppression de votes jugés frauduleux, l’utilisation de bots ou encore un problème d’affichage des résultats. D’autant plus qu’Al-Tamari doit sa nette domination à ses compatriotes, qui ont voté en masse. Le Jordanien avait inscrit une sublime reprise de volée contre l’Olympique Lyonnais (2-4).

Pub. le - MAJ le
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