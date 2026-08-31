Tiémoué Bakayoko : « j’ai encore faim, faim de terrain, faim de jeu et de ballons »

L’horloge tourne en cette fin de mois d’août et le marché des joueurs libres regorge de jolis coups à tenter pour les clubs en quête de renforts de dernière minute. Parmi eux, un nom résonne avec une résonance particulière : Tiémoué Bakayoko. Fort d’un immense bagage accumulé aux quatre coins du continent, le milieu de terrain de 32 ans affiche un CV qui parle pour lui. Avec 127 apparitions en Ligue 1, 80 matches de Serie A et 29 joutes de Premier League, l’ancien roc de l’AS Monaco possède une expérience inestimable qui pourrait stabiliser l’entrejeu de nombreuses écuries européennes.

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Loin de se laisser abattre par cette période de chômage technique, l’ancien international tricolore met les bouchées doubles en coulisses. En pleine préparation individuelle, il a tenu à nous rassurer sur sa condition athlétique : « Je me sens très bien physiquement aujourd’hui. Je travaille tous les jours depuis des mois, je n’ai jamais arrêté ou fait de pause. Je suis accompagné par un préparateur physique qui prépare mes séances et me suit au quotidien. On travaille les différents aspects, avec du travail physique pur et bien sûr des séances avec ballon. Je fais aussi des soins à côté pour la récup’ et fais très attention à mon hygiène de vie et à mon alimentation. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour arriver prêt dans un club et être performant rapidement. »

Une soif de ballon et un rôle de grand frère à assumer

Un message clair envoyé aux directions sportives. Car au-delà de ses qualités de récupérateur, c’est un véritable taulier de vestiaire qui s’offre au marché. Une dimension de leader qu’il est totalement prêt à endosser : « J’ai pu jouer dans les plus grands championnats et parmi les meilleures équipes d’Europe. Je sais ce qu’est le très haut niveau et ce que cela demande. J’ai encore faim. Faim de terrain, faim de jeu et de ballons. Aujourd’hui, je peux aussi amener mon expérience, ma connaissance du très haut niveau au sein d’un groupe. J’aime aussi cet aspect-là, celui d’être un joueur expérimenté qui peut transmettre aux plus jeunes. »

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Si certains observateurs peuvent s’interroger sur sa capacité à retrouver ses meilleures sensations, l’ancien joueur de Chelsea ou de l’AC Milan balaye ces doutes d’un revers de la main, affichant une détermination sans faille. « Je n’ai aucun doute sur le fait de retrouver toutes mes sensations. Je suis bien physiquement et mentalement j’ai la même envie que quand j’ai commencé et plus encore ! Je me sens bien mieux physiquement que lors de mes meilleures années. Je me répète mais après certaines difficultés que j’ai traversées j’ai plus faim que jamais, de terrain et de ballons », tranche-t-il avec conviction.

Alors que le gong final du mercato estival s’apprête à retentir, le téléphone du natif de Paris commence sérieusement à chauffer. « J’ai quelques pistes, des discussions avec des clubs en France et en Italie principalement donc j’attends l’offre concrète. Je ne ferme aucune porte. Je n’ai pas peur de me "mettre en danger" en allant là où on ne m’attendrait pas », nous a-t-il finalement glissé. Plus motivé que jamais, Tiémoué Bakayoko n’attend plus que le bon projet pour enfiler les crampons. Avis aux amateurs.