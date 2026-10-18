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Ligue 1

OM : le groupe face à Angers toujours sans Højbjerg

Par Jordan Pardon
1 min.
Angers Marseille

L’OM veut capitaliser sur son succès face à Troyes le week-end dernier (0-2). Bruno Genesio a dévoilé ce matin le groupe retenu pour le déplacement à Angers, ce dimanche à 15h00. Un groupe toujours sans Pierre-Emile Højbjerg, encore trop juste depuis sa lésion à la cuisse contractée en sélection.

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Faris Moumbagna a, lui, rejoué hier avec l’équipe réserve face à Beaucaire (victoire 2-1 de l’OM). Derek Cornelius n’est pas non plus présent. Pour rappel, le Canadien devrait être absent de longs mois suite à sa blessure à la hanche subie lors de la trêve. Les jeunes Bezahaf et Kamissoko sont appelés.

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