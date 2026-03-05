Menu Rechercher
PSG : le point médical avec 3 absents face à Monaco

João Neves et Vitinha @Maxppp
PSG Monaco
Demain soir, le Paris Saint-Germain retrouve l’AS Monaco pour l’un des chocs de la 25e journée de Ligue 1. Et comme il a l’habitude de le faire, le club de la capitale vient de publier son traditionnel point médical de veille de match.

Ousmane Dembélé est sorti de l’infirmerie, mais João Neves y est toujours. Tout comme les blessés de longue date Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. «João Neves poursuit ses soins. Fabian Ruiz continue son travail individuel adapté cette semaine. Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des Rouge et Bleu.

Pub. le - MAJ le
