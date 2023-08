OM : la raison de la métamorphose de Vitinha

La suite après cette publicité

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha était attendu au tournant pour ses débuts. Mais l’attaquant portugais a vécu six premiers mois compliqués avec le club phocéen et ses statistiques personnelles l’attestent (16 matchs, 5 buts, 2 passes décisives toutes compétitions confondues). Pourtant, le joueur de 23 ans affiche un visage bien meilleur en dépit du début de saison moribond de l’OM.

En effet, l’ancien joueur de Braga compte déjà deux buts en deux apparitions depuis la reprise en Ligue 1. En ouverture face à Reims (2-1), Vitinha s’est mué en héros de la partie avant de sauver les siens en égalisant face à Metz (2-2), le week-end dernier. La Provence s’est penchée sur les dessous de sa métamorphose. Selon le quotidien régional, le Portugais a eu du mal à couper le cordon avec sa famille et a donc profité de quelques jours de vacances cet été pour se ressourcer en compagnie des siens. En parallèle, le Lusitanien a redoublé d’efforts au cours de la préparation estivale pour se maintenir au niveau du championnat de France et n’a pas prêté attention aux critiques à son égard. En outre, Vitinha a gagné en maturité cet été et semble désormais apte à répondre aux attentes placées en lui lors de son arrivée sur la Canebière.