Equipe de France : la réaction à chaud de Karim Benzema

On l'attendait depuis son retour en équipe de France. Mais ni contre le Pays de Galles et la Bulgarie en matches de préparation, ni contre l'Allemagne et la Hongrie il n'était arrivé. On parle bien sûr d'un but de Karim Benzema, grand revenant en Bleu pour cet Euro 2020. L'attaquant du Real Madrid a débloqué le compteur au meilleur moment dans cette compétition en inscrivant un doublé salvateur face au Portugal. Un penalty pour maintenir les Bleus à flots en première période, puis une belle frappe croisée en début de deuxième pour donner l'avantage.

Interrogé sur BeIn Sports à l'issue de la rencontre, il a dit son bonheur d'avoir enfin retrouvé le chemin des filets avec les Bleus, lui dont le dernier but remontait au 8 octobre 2015 en sélection. « Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, je pense que tout le monde l'attendait. Il y avait cette pression sur moi de tout le pays. Je suis un professionnel, et j'ai besoin de cette pression aussi, ça fait plaisir de marquer et on est qualifié. »

Benzema sent l'attente

Salvateur sur cette rencontre, Karim Benzema calmera donc le débat sur son impact dans cette équipe de France. « En club, j'avais l'habitude de marquer mais j'avais envie de marquer dans cette équipe-là », a-t-il poursuivi, avant de livrer plus ou moins les mêmes mots au micro de TF1.

« On a essayé de produire du jeu, d'essayer de se procurer des occasions et on a mis deux buts. Bien sûr que je les attendais. Il y avait une pression autour de moi, c'est normal, il faut toujours avoir un but dans la vie. Ca fait plaisir et le plus important, c'est qu'on s'est qualifié ! Ce ne sont pas des doutes, je sens une telle attente de tout le pays, c'est normal après cinq/six ans d'attente, j'ai réussi à marquer, je vais savourer avec tout le monde. C'est ce qui nous faut pour aller au bout (communier avec le public, ndlr), ça m'a fait chaud au cœur, j'espère qu'il y en aura d'autres », a-t-il conclu. Tout le monde l'espère.