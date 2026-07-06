Coupe du Monde 2026, Brésil : Vinicius Jr explique pourquoi il n’a pas tiré le penalty
Très critiqué après l’élimination du Brésil face à la Norvège (2-1) en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, Vinícius Júnior a tenu à s’expliquer sur le penalty qu’il n’a pas tiré. Alors que le score était encore de 0-0, Bruno Guimarães a vu sa tentative repoussée par le gardien norvégien, un tournant majeur de la rencontre. Beaucoup ont reproché à la star du Real Madrid, meilleur buteur de la Seleção dans le tournoi avec quatre réalisations, de ne pas avoir pris ses responsabilités.
L’ailier brésilien a toutefois assuré que ce choix relevait uniquement de Carlo Ancelotti. «Le coach décide à l’avance qui va tirer. Il a choisi Bruno. Je n’ai jamais été vaniteux, je n’ai jamais voulu être le meilleur buteur de la compétition et c’est pour cela que c’est Bruno qui a tiré. Il tire mieux les penalties que moi, et c’est pour ça que le coach l’a choisi. Je n’ai jamais fui mes responsabilités. Beaucoup de gens vont dire que je n’ai pas voulu, mais je ne me suis jamais caché. Je tire les penalties au Real quand l’entraîneur me désigne. Nous devons mieux nous préparer pour la suite», a-t-il lâché, alors que les critiques tombent sur la star madrilène et les choix du Mister.
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