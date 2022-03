La promesse de Thomas Tuchel à Chelsea, un club veut sauver Ángel Di María

La suite après cette publicité

Tuchel va rester jusqu'à la fin de la saison

En Angleterre, comme souvent c'est Chelsea qui fait la Une des journaux du pays. Les Blues se sont imposés 1-0 face à Newcastle hier mais l'avenir du club est toujours aussi trouble. Mais en tous cas, Thomas Tuchel sera là jusqu'à la fin de la saison. Comme le placarde le Daily Mail ce matin, «Tuchel a fait une promesse à Chelsea» ! «L'entraîneur de allemand s'engage à rester jusqu'à la fin de la saison… mais Cech ne peut pas garantir que le club ira au bout de sa campagne», indique tout de même le quotidien. The Guardian aussi reprend la déclaration de Tuchel car il n'y a «aucun doute» qu'il termine la saison. Et comme le reprend le Daily Express, il s'en est même amusé, en indiquant qu'il pouvait «emmener son équipe en bus jusqu'à Lille pour le match de Ligue des Champions» cette semaine.

Benfica veut Di María

Au PSG, on pourrait assister à une vague de départ cet été. Et certain se voient déjà courtisés. Le quotidien portugais Record annonce que «Benfica a sondé Ángel Di María.» En fin de contrat, les Aigles aimeraient le recruter libre à la fin de la saison. Pour rappel, l'Argentin a déjà porté le maillot de Benfica entre 2007 et 2010. Affaire à suivre…

La Juve veut garder Morata

Toujours en Italie, sur la Une de Tuttosport c'est de l'avenir d'Alvaro Morata dont il est question. La Juventus aimerait bien conserver le buteur espagnol. Le quotidien parle de «rachat» de Morata dans son édition du jour. «L'Espagnol, star contre la Sampdoria avec un doublé, pousse pour rester à la Juve : une offre de 20 millions à l'Atletico est en réflexion de la part de la Vieille Dame pour s'attacher définitivement ses services.» Les Bianconeri tiendraient ainsi leur attaquant vedette pour les prochaine saison si cela se confirme. Réponse au prochain mercato !