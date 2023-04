Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund vous rapportent gros !

C’est le plus gros duel de l’année en Allemagne. Et cette fois, il y a un enjeu colossal, puisque la course au titre est dingue chez nos amis germaniques. Effectivement, le Bayern Munich doit faire face à une grosse concurrence sur la scène nationale, et pointe à la deuxième place. Avec la prise de pouvoir de Thomas Tuchel, des changements sont attendus, et toute l’Europe scrutera de très près les débuts de l’ancien coach du PSG sur le banc munichois.

Devant les Bavarois, on retrouve donc l’autre équipe qui disputera ce Klassiker. Leader de la Bundesliga avec un point de plus que le Bayern, le Borussia Dortmund a des arguments solides à faire valoir dans cette dispute pour le titre. Une force collective assez impressionnante, et 28 points pris sur 30 en championnat sur l’année 2023. Juste kolossal !

Nul entre le Bayern et Dortmund

Difficile de désigner un véritable favori, tant la dynamique des deux équipes est assez similaire. En revanche, un score de parité semble plus qu’envisageable. Déjà, parce qu’à la maison, le Bayern est invaincu, et a concédé le nul sur un tiers de ses rencontres à l’Allianz Arena (4/12). Les deux équipes affichent des forces et des lacunes similaires : une attaque assez redoutable, mais des soucis assez marqués dans le secteur défensif. Le premier duel de la saison s’était d’ailleurs déjà conclu sur un match nul 2-2.

But de Sadio Mané

Et qui pourrait bien faire la différence ce week-end pour ce choc du championnat germanique ? Sadio Mané bien sûr ! Le Sénégalais n’a toujours pas marqué depuis son retour de blessure avec le Bayern - 5 matchs au total - mais aura envie de s’illustrer dans un grand match. D’autant plus qu’avec sa sélection, il a réussi à faire trembler les filets. Il devrait pouvoir profiter des larges espaces laissés par la défense de l’équipe de la Ruhr pour faire mal et espérer offrir une victoire précieuse aux siens, en plus de montrer à son nouveau coach qu’il peut être un élément clé de l’équipe, lui dont les débuts en Bundesliga étaient très bons, avec 6 buts inscrits en Bundesliga avant sa blessure début novembre.

Le Bayern Munich marque sur penalty

Dans les duels entre équipes très offensives et avec des défenses pas toujours au top, il y a souvent des pénaltys. On risque encore d’en voir lors de ce duel. Avec des joueurs comme Sadio Mané, Musiala ou Leroy Sané, Thomas Tuchel tient des joueurs très déséquilibrants dans la surface et assez fans du un contre un. Clairement, il y a danger pour les défenseurs du Borussia, pas sereins dans les gros matchs, comme ce penalty offert à Chelsea par Wolf en Ligue des Champions. Solides mentalement, les Bavarois n’ont pas l’habitude de se louper depuis le point de penalty.

