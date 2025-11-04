Ligue des Champions : Arsenal met la pression sur le PSG et le Bayern, Naples tenu en échec par Francfort

Poursuivre le sans-faute : tel était l’objectif d’Arsenal (4e), en déplacement sur la pelouse du SLavia Prague pour cette 4e journée de Ligue des Champions. Invaincus et imprenables cette saison en C1 (aucun but encaissé), les Gunners avaient la possibilité de prendre momentanément la tête du classement, en cas de succès. Pour cette rencontre, Mikel Arteta avait fortement fait tourner : Hincapié, Nørgaard, Nwaneri et Merino étaient alignés d’entrée. Viktor Gyökeres était absent, blessé. Martin Zubimendi, lui, était suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Après des premières minutes délicates, Arsenal a mis le pied sur le ballon. Après une main de Provod dans la surface, Bukayo Saka se chargeait de transformer le penalty et de mettre les siens devant au tableau d’affichage (32e, 0-1). Dominateurs, les Londoniens ont terminé cette première période sans concéder la moindre frappe cadrée face à des Tchèques apathiques.

Merino prend la relève de Gyökeres, Naples galère

En seconde période, Arsenal s’est rapidement mis à l’abri avec ce but de Mikel Merino (46e, 0-2) après un bon centre de Trossard. L’international espagnol, positionné en tant que numéro 9 ce mardi soir, a fait très mal à la défense tchèque et surtout au gardien adverse, Markovič. Sur un long ballon de Rice, le gardien de 24 ans a hésité un instant de trop. Merino en a profité pour le devancer, placer sa tête et signer un doublé (68e, 0-3). Avec cette confortable avance, Arteta en a profité pour faire tourner et donner du temps de jeu à Eze, Dowman, White ou encore Harriman-Annous.

Malgré une petite frayeur en fin de rencontre avec un penalty concédé puis annulé après consultation de la VAR, Arsenal a géré son avance et s’est donc imposé (0-3) en Tchéquie. Les Gunners enchaînent une quatrième rencontre sans concéder le moindre but en C1 et prennent la tête du classement de cette phase de ligue, avant les matchs de 21h. Les Londoniens recevront d’ailleurs le Bayern Munich, lors de la 5e journée. Prague est 30e et n’a toujours pas gagné la moindre rencontre de Ligue des Champions, cette saison. Dans l’autre rencontre de ce multiplex de 18h45, Naples (23e) recevait l’Eintracht Francfort (22e). Deux équipes qui avaient subi la loi respectivement du PSV (6-2) et de Liverpool (1-5) lors de la dernière journée. Très peu inspirés offensivement, les joueurs d’Antonio Conte ont été tenus en échec par l’écurie allemande (0-0), au Stade Diego Armando Maradona.

