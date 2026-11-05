Tottenham : les conditions fixées par le Barça pour recruter Pedro Porro

Le FC Barcelone garde Pedro Porro dans son viseur, mais son arrivée est soumise à une condition majeure : Tottenham devra revoir ses exigences financières à la baisse. Selon Sport, la direction catalane a déjà échangé avec l’entourage du latéral espagnol, qui souhaiterait quitter la Premier League pour retrouver l’Espagne. Apprécié par Hansi Flick et le directeur sportif du Barça, le joueur de 27 ans est séduit par la perspective de rejoindre le club blaugrana. Toutefois, les Spurs réclameraient près de 70 millions d’euros, une somme jugée excessive par les dirigeants barcelonais.

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Le Barça a donc demandé aux représentants de Porro de participer aux négociations afin de convaincre Tottenham d’accepter un montant plus raisonnable. Un transfert dès janvier semble très compliqué, sauf en cas de départ important dans le secteur défensif. Malgré l’intérêt de Flick, Barcelone ne compte pas faire de folie pour recruter le latéral espagnol et attendra que les conditions financières deviennent plus favorables. Affaire à suivre…