Domenico Tedesco convoité en Turquie et en Premier League

Quelques mois après son limogeage de la sélection belge, Domenico Tedesco pourrait bientôt retrouver un poste. Selon Sky Sport Italia, l’entraîneur allemand est courtisé par Fenerbahçe, à la recherche d’un successeur à José Mourinho, mais pas seulement : Nottingham Forest l’a également contacté, et ce, avant même le licenciement de Nuno Espírito Santo, devenu officiel ce mardi matin.

Les deux clubs sont en concurrence pour attirer le technicien, considéré comme un profil de haut niveau, et attendent désormais sa décision concernant son avenir. Âgé de 39 ans, Tedesco possède déjà une solide expérience, avec notamment une victoire en Coupe d’Allemagne avec le RB Leipzig en 2022 et une deuxième place en Bundesliga avec Schalke en 2018. Après deux années à la tête de la sélection belge, il pourrait faire son retour dans un club, que ce soit en Turquie, en Angleterre ou ailleurs en Europe.

