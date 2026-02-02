L’Atlético de Madrid boucle l’arrivée d’Ademola Lookman

Ademola Lookman est désormais un joueur de l’Atlético de Madrid. L’attaquant nigérian, âgé de 28 ans, quitte l’Atalanta pour rejoindre la Liga après plusieurs saisons impressionnantes en Italie, au cours desquelles il a inscrit 37 buts sur les deux dernières campagnes toutes compétitions confondues (2023-2024 et 2024-2025). Auteur de trois réalisations et deux passes décisives cette saison, Lookman débarque à Madrid pour renforcer l’attaque des Colchoneros, qui souffre de la blessure d’Antoine Griezmann et des recrues estivales encore en rodage, telles que Nico González, Thiago Almada ou encore Álex Baena.

Courtisé par plusieurs clubs cet hiver, et notamment par Fenerbahçe, Lookman a finalement choisi l’Espagne pour poursuivre sa carrière. Son transfert, conclu pour plus de 40 millions d’euros bonus compris, met fin à une relation compliquée avec l’Atalanta, marquée par plusieurs tentatives de départ manquées et un bras de fer avec la direction bergamasque. L’attaquant avait déjà exprimé l’été dernier sa volonté de quitter le club, notamment après une offre refusée de l’Inter, mais avait accepté de rester en Italie jusqu’à ce mercato hivernal.

Une recrue importante pour Diego Simeone

Lookman avait également brillé récemment lors de la CAN 2025, compilant trois buts et quatre passes décisives en six rencontres, confirmant sa capacité à faire la différence sur la scène internationale. Son arrivée à Madrid répond donc à un besoin urgent pour Diego Simeone, qui souhaitait recruter un joueur offensif capable d’apporter vitesse, percussion et finition, tout en complétant un effectif déjà solide, mais encore perfectible. Le Nigérien serait notamment aligné sur le couloir gauche, dans le système en 4-4-2 d’"El Cholo".

Ce lundi, le deal a été officialisé par le club madrilène : «notre club et Atalanta sont parvenus à un accord pour le transfert du footballeur nigérian, qui portera le rouge et blanc pour le reste de la saison en cours et les quatre prochains». Pour l’Atlético de Madrid, c’est une belle opération : un joueur en pleine ascension, habitué à la pression et aux grandes compétitions, qui peut immédiatement prétendre à un rôle important en Liga et en Ligue des Champions. Avec Lookman, les Colchoneros renforcent leur attaque et se donnent une vraie chance de rester compétitifs jusqu’au bout dans la course aux premières places, malgré la longue avance du FC Barcelone et du Real Madrid en Liga.