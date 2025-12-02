La liste de l’Égypte pour la CAN 2025

L’Égypte ne partira sans doute pas dans la peau d’un favori pour cette Coupe d’Afrique des Nations mais il faut toujours se méfier d’elle. La nation la plus titrée (7 fois vainqueur) de la compétition sera opposée à l’Afrique du Sud, au Zimbabwe et à l’Angola en phase de groupes. Hossam Hassan vient de communiquer une liste des 28 joueurs.

On retrouve bien évidemment Mohamed Salah, qui à 33 ans disputera sa 5e CAN, lui qui n’a encore jamais soulevé le titre continental malgré deux finales disputées (2017 et 2022). Il sera accompagné des autres cadres de la sélection tels qu’Omar Marmoush (Manchester City), Mostafa Mohamed (FC Nantes), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly) ou encore Ahmed Sayed Zizo (Al Ahly).

La liste complète :

Gardiens : Mohamed El-Shenawy (Al Ahly FC), Ahmed El-Shenawy (Pyramids FC), Mostafa Shobeir (Al Ahly FC), Mohamed Sobhi (Zamalek SC)

Défenseurs : Rami Rabia (Al-Aïn FC), Mohamed Hany (Al Ahly FC), Yasser Brahim (Al Ahly FC), Khaled Sobhi (Al Masry), Ahmed Eid (Al Masry), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Mohamed Ismail (Zamalek SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Mohamed Hamdy (Al Ahly FC)

Milieux de terrain : Marwan Attia (Al Ahly FC), Hamdy Fathi (Al Wakrah), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Mohamed Shehata (Zamalek SC), Emam Ashour (Al Ahly FC), Ahmed Sayed Zizo (Al Ahly FC), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly FC), Ibrahim Adel (AQl Jazira Club), Mostafa Fathi (Pyramids FC)

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Mostafa Mohamed (FC Nantes), Salah Mohsen (Al Masry), Osama Faisal (Bank El Ahly)