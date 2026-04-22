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Premier League

PL : Man City passe en tête du classement !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Haaland @Maxppp
Burnley 0-1 Man City

Et si la bascule s’effectuait ce mercredi soir ? C’est ce qu’espéraient les fans de Manchester City, puisqu’une victoire avec 2 buts d’écart sur la pelouse de Burnley pouvait offrir aux Citizens la tête de la Premier League, à la faveur de la différence de but. Et cela commençait de la meilleure manière avec un but d’Erling Haaland dès la 5e minute, sur une passe de Doku. Pep Guardiola avait aligné le même quatuor offensif que face à Arsenal dimanche dernier, avec Cherki à la baguette.

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Mais Manchester City peinait à faire le break, au grand désarroi de Pep Guardiola, agacé par les occasions manquées par ses attaquants, tandis que Burnley, que la défaite précipitait officiellement en Championship, jouait crânement sa chance sur chaque contre. Dubravka multipliait les parades et frustrait les Citizens, qui passent malgré tout en tête de la Premier League, à la faveur du nombre de buts inscrits cette saison (66 contre 63 pour Arsenal). En cas d’égalité de points, c’est d’abord le gaol-average qui compte, mais Arsenal et Man City sont tous les deux à +37. C’est ensuite la meilleure attaque qui est prise en compte, dans le règlement de la Premier League.

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