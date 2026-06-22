Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne est anéantie après le forfait du taulier Nico Schlotterbeck

L’Allemagne a pris un sacré coup sur la tête. Ce lundi, Sky Germany et Bild annoncent que Nico Schlotterbeck est forfait pour le reste de la Coupe du Monde 2026 après une blessure à la cheville gauche contractée lors de la victoire 2 à 1 face à la Côte d’Ivoire. Après la rencontre, les premiers échos n’étaient pas forcément très rassurants. « Il a quelque chose au ligament interne. Il passera une IRM demain (dimanche). Honnêtement, cela ne semble malheureusement pas très bon», avait avoué Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand. Son pressentiment était bon puisque la presse annonce qu’il s’est déchiré le ligament interne de la cheville et qu’il manquera 6 à 8 semaines de compétition. Si la fédération allemande (DfB) n’a pas encore officialisé la nouvelle, Nagelsmann l’a reconnu face à la presse. Le pays est sous le choc.

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Avec 29 sélections au compteur (1 but), le défenseur s’est imposé comme un incontournable de Nagelsmann. Avec Jonathan Tah, ils devaient former la charnière centrale durant cette compétition. Finalement, le joueur de 26 ans voit son rêve s’arrêter après seulement deux journées. En Allemagne, c’est la consternation. «Coup dur pour l’Allemagne ! Nico Schlotterbeck manquera le reste de la Coupe du Monde en raison d’une blessure», a écrit Sky Germany. Kicker est sur le même ton. «Mauvaise nouvelle pour l’équipe d’Allemagne. Malgré leur victoire éclatante 2-1 contre la Côte d’Ivoire, l’équipe nationale allemande a subi un coup dur : Nico Schlotterbeck a dû quitter le terrain à la mi-temps, blessé à la cheville. C’est désormais clair : son parcours en Coupe du Monde est terminé.»

Une perte importante pour l’Allemagne

C’est aussi la soupe à la grimace chez Sport 1. «Mauvaise nouvelle pour Nico Schlotterbeck et l’équipe nationale allemande : le défenseur central semble souffrir d’une rupture du ligament collatéral médial de la cheville gauche, contractée lors du match de Coupe du Monde contre la Côte d’Ivoire, et sera absent pour le reste du tournoi (…) Antonio Rüdiger a remplacé le joueur de Dortmund. L’ancien pilier de la défense du Real Madrid, initialement prévu sur le banc pour la Coupe du Monde, devrait désormais évoluer en charnière centrale aux côtés de Jonathan Tah.» Lothar Matthaüs est dépité. « C’est une très grosse perte. La blessure est un coup dur. Schlotterbeck et Tah avaient développé une bonne entente.»

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Notre confrère de Fussball Transfers, Remo Schatz, est aussi abattu. «C’est vraiment une mauvaise nouvelle pour l’Allemagne, d’autant plus qu’elle ne compte aucun défenseur gaucher dans son effectif. C’était un pari risqué de la part de Nagelsmann, et il s’est avéré perdant. Rüdiger le remplacera sans aucun doute. Défensivement, ce sera peut-être plus ou moins pareil, mais en termes de construction du jeu, c’est clairement un recul.» Ce que ne démentira pas Thomas Müller, consultant pour Magenta TV. « Il a la qualité d’utiliser son pied gauche dans la construction du jeu. On ne peut pas remplacer cette capacité l’identique. Il est également très performant offensivement, notamment sur coups de pied arrêtés. Il était clairement un point d’appui dans ces situations. Mais Toni (Rüdiger) en est capable aussi ; il faut simplement retrouver cette capacité.»

Qui pour le remplacer ?

Un avis qui est aussi celui de Kicker. «Schlotterbeck possède cependant une caractéristique unique parmi ses coéquipiers en défense centrale, ce qui explique pourquoi Nagelsmann l’a récemment choisi comme partenaire de Tah : il est gaucher.» Mais des solutions existent. «Avec Rüdiger, Nagelsmann dispose d’une option expérimentée pour sa défense à quatre lors des prochains matches. Le vétéran du Real Madrid a déjà formé la charnière centrale avec Jonathan Tah lors de l’Euro 2024, qui s’est déroulé en Allemagne. Le quatrième défenseur central de la sélection est Waldemar Anto , coéquipier de Schlotterbeck au Borussia Dortmund, et Malick Thiaw, de Newcastle, figure également dans la liste ; avec seulement cinq sélections, il est le moins expérimenté.» Pour les supporters allemands, Antonio Rüdiger est celui qui doit le remplacer. 55% des fans interrogés ont voté pour lui lors d’un sondage publié par Sky Germany. 31% estiment que Waldemar Anton serait une meilleure solution. Enfin, 14% ont opté pour Malick Thiaw.

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Matthaüs estime aussi que Rüdiger est celui qui doit prendre le relai. « Il a toute sa place dans le onze de départ.» Julian Nagelsmann va trancher. Mais comme tout le monde, il est triste pour le joueur, qui va rester pour le moment avec la sélection. « Schlotti va beaucoup nous manquer sur le terrain. C’est un défenseur exceptionnel, notamment grâce à son excellent jeu de passe. Cette Coupe du Monde aurait pu être la sienne. Nous avons tous essayé de le réconforter hier – heureusement, c’est quelqu’un de très positif qui se projette déjà vers l’avenir. Le fait qu’il reste pour l’instant avec l’équipe est un bon signe, car il a aussi une influence en dehors du terrain. Malgré son absence, nous sommes très bien positionnés en défense centrale pour la Coupe du monde avec Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton et Malick Thiaw.» L’Allemagne va devoir continuer sa route. Cela commencera jeudi lors du troisième match de poule face à l’Equateur. Schlotterbeck, qui subit un double coup dur puisqu’il était aussi dans la short-list du Real Madrid cet été, sera aux premières loges pour les encourager du mieux possible.