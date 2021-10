Liverpool veut passer à l'offensive pour Jude Bellingham

Auteur d'un superbe début de saison, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham a déjà inscrit trois buts et délivré six passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues. L'international des Three Lions n'est pas étranger aux très bonnes prestations du BvB en Bundesliga, dauphin du championnat à un point du Bayern Munich. Ses statistiques ne passeraient pas inaperçues, puisqu'un cador de Premier League pourrait se pencher sur le dossier.

D'après les informations de Bild, le Liverpool de Jürgen Klopp, qui a déjà entraîné les Jaune-et-Noir entre 2008 et 2015, est très intéressé par la pépite de 18 ans, sous contrat jusqu'en 2025. Estimé à 70 millions d'euros par le quotidien allemand, Bellingham a d'ailleurs encore mis la lumière sur lui en marquant le troisième but lors de la victoire sur le terrain de l'Arminia Bielefeld (1-3). Quant à Dortmund, le club de la Ruhr serait prêt à tout pour le conserver, jusqu'à recruter son petit frère Jobe, évoluant à Birmingham.