Foot Mercato vous présente Foot Players

En 2021, Foot Mercato continue de grandir et de se développer. Malgré une période difficile marquée par la pandémie de coronavirus, nous avons décidé de lancer un univers intégralement dédié aux pratiquants et pratiquantes de football : Foot Players.

La suite après cette publicité

Sur Foot Players vous pourrez retrouver deux grandes catégories d'articles : produits et conseils. Dans la catégorie Produits, vous trouverez trois sous-catégories en lien avec les maillots, les chaussures et les accessoires de football avec un focus particulier sur les nouvelles sorties, les nouvelles technologies et l'Histoire de ces produits. Vous trouverez aussi une sous-catégorie liée au lifestyle ou plus globalement à la culture foot, qu'il s'agisse de mode, de jeux vidéo ou d'art.

Dans la catégorie Conseils, vous trouverez cinq sous-catégories liées à la préparation physique, à la préparation mentale, au soin (blessures, nutrition), à l'entraînement et à la tactique. Soit tous les piliers de la performance sportive.

À travers cette verticale Foot Players, notre intention est de nous rapprocher encore plus du football amateur, particulièrement impacté par la pandémie de coronavirus, et permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des articles et des conseils pour progresser et mieux s'épanouir dans la pratique du football. Que l'aventure Foot Players commence !