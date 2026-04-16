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L’ancien gardien d’Arsenal et la Juventus Alex Manninger est décédé à 48 ans

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Alex Manninger @Maxppp

C’est une terrible nouvelle révélée par la presse allemande et autrichienne ce jeudi. L’ancien gardien Alex Manninger est décédé à l’âge de 48 ans des suites d’un grave accident de la route du côté de Salzbourg en Autriche. Un minibus a été percuté à un passage à niveau non sécurisé par le train régional de Salzbourg, et le conducteur a été coincé dans l’épave. La violence du choc a été telle que le véhicule a été traîné sur plusieurs mètres explique la presse locale qui révèle que le conducteur de ce minibus n’était autre qu’Alex Manninger.

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FC Red Bull Salzburg
Wir trauern um unseren ehemaligen Torhüter Alexander Manninger, der tragisch bei einem Verkehrsunfall verunglückt ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Alexander. 🕊️
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International à 33 reprises, Alex Manninger était passé par Arsenal (1998-2002), la Juventus (2008-2012) et plus récemment Liverpool (2016-2017). Il avait pris sa retraite en 2017. «Nous pleurons notre ancien gardien de but Alexander Manninger, qui a tragiquement trouvé la mort dans un accident de la circulation. Nos pensées accompagnent sa famille et ses amis. Repose en paix, Alexander», a écrit le Red Bull Salzbourg sur ses réseaux sociaux.

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