L’ancien gardien d’Arsenal et la Juventus Alex Manninger est décédé à 48 ans

C’est une terrible nouvelle révélée par la presse allemande et autrichienne ce jeudi. L’ancien gardien Alex Manninger est décédé à l’âge de 48 ans des suites d’un grave accident de la route du côté de Salzbourg en Autriche. Un minibus a été percuté à un passage à niveau non sécurisé par le train régional de Salzbourg, et le conducteur a été coincé dans l’épave. La violence du choc a été telle que le véhicule a été traîné sur plusieurs mètres explique la presse locale qui révèle que le conducteur de ce minibus n’était autre qu’Alex Manninger.

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International à 33 reprises, Alex Manninger était passé par Arsenal (1998-2002), la Juventus (2008-2012) et plus récemment Liverpool (2016-2017). Il avait pris sa retraite en 2017. «Nous pleurons notre ancien gardien de but Alexander Manninger, qui a tragiquement trouvé la mort dans un accident de la circulation. Nos pensées accompagnent sa famille et ses amis. Repose en paix, Alexander», a écrit le Red Bull Salzbourg sur ses réseaux sociaux.