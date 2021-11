LOSC : Jocelyn Gourvennec vole au secours de Burak Yilmaz

Vainqueur mardi soir du RB Salzbourg 1-0 grâce à Jonathan David, le LOSC a pris la 1ère place de son groupe et se retrouve en bonne position pour accéder aux 8es de finale de la compétition. Sauf que tout ne va pas pour le mieux dans le Nord car outre une décevante 12e place en Ligue 1, Burak Yilmaz, symbole du titre remporté en mai dernier, traîne son spleen depuis le début de la saison (2 buts, 3 passes décisives en 12 matches de championnat).

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il était très content de la victoire (en Ligue des Champions). En plus, il était impliqué sur le but, a argumenté Gourvenec, qui a défendu l'attaquant en conférence de presse. Après, il est en recherche d’efficacité. Il en fait beaucoup après les séances d’entraînement, il répète ses gammes comme un golfeur. Il travaille pour retrouver son flow. Je ne suis pas golfeur mais je l’observe et je le vois pour retrouver son agilité et son adresse. Qu’il y ait de la frustration pour un buteur dans une période où il ne marque pas, c’est logique.» Une réponse est espérée contre Nantes ce samedi.

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire nantaise et tentez de remporter 816 € (cote à 5,10). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)