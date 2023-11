Brighton : la déclaration choc de Roberto De Zerbi sur les arbitres de Premier League

Révélation du dernier exercice de Premier League, Brighton pointe aujourd’hui à la huitième place du classement. Et les Seagulls ont un peu plus de difficultés à briller puisqu’ils viennent d’enchaîner un sixième match de championnat sans victoire. Mais après le match nul concédé à domicile face à Sheffield United (1-1), le coach Roberto De Zerbi a fait une confession qui risque de lui attirer quelques ennuis.

« Je suis honnête et clair. Je n’aime pas 80 % des arbitres anglais. Ce n’est pas nouveau. Je ne les aime pas. Je n’aime pas leur comportement sur le terrain. Maintenant que je travaille en Angleterre, je ne parle que de ces arbitres. Ce n’est pas correct si je parle d’autres arbitres. L’Angleterre est le seul pays où il y a la VAR et où l’on n’est pas sûr que la décision soit juste. Dans d’autres pays, il faut être sûr à 100 %. En Angleterre, non. Je ne comprends pas. » Ambiance…