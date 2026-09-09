Premiership
Le Franco-Marocain Hicham Mahou signe à Aberdeen
@Maxppp
Auteur de 22 apparitions du côté de Lugano en Super League suisse l’an passé, Hicham Mahou s’est retrouvé libre de tout contrat au 30 juin dernier. Mais pour l’ailier formé à l’OGC Nice, pas question de se précipiter pour choisir sa future destination.
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A 27 ans et après avoir été séduit par le projet sportif du club, le Franco-Marocain a décidé de rejoindre la formation écossaise d’Aberdeen, actuel 10e de Scottish Premier League pour une saison, plus une saison en option.
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