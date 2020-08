Ligue 2 : Caen dompte Ajaccio, Guingamp arrache le nul contre Nancy

La deuxième journée de Ligue 2 débutait avec deux belles rencontres qui opposaient des équipes qui ont récemment connu la Ligue 1. Soit des matches entre Nancy (en Ligue 1 en 2016-2017) et Guingamp (en Ligue 1 en 2018-2019) ainsi que Caen (en Ligue 1 en 2018-2019) et Ajaccio (en Ligue 1 en 2013-2014). Opposé aux Corses de l'AC Ajaccio, Caen a fait le travail très rapidement. En début de match, Yacine Bammou a ouvert le score pour les Normands en inscrivant un penalty (1-0, 18e). Tenant cet avantage tout au long de la partie, l'équipe de Pascal Dupraz s'est finalement imposée d'une courte tête 1-0 et prend provisoirement la tête du championnat avec 4 points en deux journées. L'AC Ajaccio est 18e suite à une deuxième défaite en deux matches.

Battus respectivement par Amiens (1-0) et Niort (1-0), l'AS Nancy Lorraine et l'En Avant de Guingamp se retrouvaient au stade Marcel Picot. Et après 45 minutes nulles et vierges, ce sont les Bretons qui douchaient les locaux via une réalisation de Yannick Gomis (57e). Sans s’affoler, Nancy a vite inversé la donne grâce à Mickael Biron (64e) et à un but contre son camp de Jeremy Mellot (69e). Mais en fin de match, Matthias Phaeton a égalisé (2-2, 90e +2). Avec ce match nul 2-2, les deux équipes prennent leur premier point de la saison 2020/2021.

Les résultats de l'après-midi :

Nancy 2-2 Guingamp : Mickael Biron (64e) et Jeremy Mellot (69e, CSC) pour Nancy; Yannick Gomis (57e) et Matthias Phaeton (90e +2) pour Guingamp

Caen 1-0 AC Ajaccio : Yacine Bammou (SP, 18e) pour Caen

Le classement de la Ligue 2