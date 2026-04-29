PSG-Bayern : un arbitre n’est pas d’accord avec le pénalty bavarois

Le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) en demi-finale de la Ligue des Champions continue de faire parler bien au-delà du terrain, notamment autour des décisions arbitrales. En Allemagne, certains médias allemands persistent à contester le penalty accordé au PSG, en omettant complètement l’analyse de la faute de Willian Pacho sur Luis Díaz. Les analyses diffèrent loin de l’Allemagne, alors que d’autres presses estiment que l’action aurait pu être interprétée autrement au ralenti. Une lecture contestée de toutes parts, dans un match déjà totalement fou où chaque séquence est devenue matière à débat. Mais la réponse venue d’Espagne vient clairement refroidir la polémique.

La suite après cette publicité

Eduardo Iturralde González, ancien arbitre espagnol désormais consultant pour la Cadena SER, est catégorique : « c’est davantage une faute de l’attaquant ». Il ajoute sans détour : « le défenseur n’avait pas besoin d’aller au sol. Pour siffler un penalty, c’est très léger. Luis Díaz cherchait le contact. C’est plus un penalty de l’attaquant que du défenseur ». Une prise de position tranchée qui vient contredire frontalement la lecture allemande, dans un contexte où chaque image du match est scrutée et interprétée à l’extrême. Pour certains observateurs, ce type de ralenti ne fait finalement que prolonger une polémique née d’un match hors norme, où l’intensité a souvent brouillé les lignes de lecture.