Mercato : Getafe veut encore faire plusieurs gros coups médiatiques à 0 € après Carvajal !

Il a été annoncé au Qatar, en Serie A ou encore au Brésil… Mais tout indique que l’avenir de Jadon Sancho, libre de tout contrat, pourrait s’écrire du côté de Getafe. Après avoir recruté Dani Carvajal, le club de la banlieue sud de Madrid veut faire un nouveau gros coup médiatique, comme l’indique DAZN Espagne. Les Azulones travaillent déjà sur sa possible arrivée. Getafe doit cependant encore trouver une formule pour pouvoir enregistrer le salaire de l’ailier anglais de 26 ans, puisque le club est limité par les contraintes du fair-play financier de la Liga, et a déjà enregistré un gros salaire récemment avec Carvajal.

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Il faut dire que la formation madrilène, actuellement quatorzième en Liga, voit les choses en grand et veut clairement profiter du marché des joueurs libres pour se renforcer, alors que le mercato n’est pas ouvert. En plus de l’arrivée de l’ancien capitaine du Real Madrid, déjà officielle, et la possible signature de Sancho, le club de la capitale espagnole avait aussi tenté Renato Sanches, comme dévoilé par nos soins en septembre.

Sergio Ramos et Carvajal réunis à Getafe ?

Le club négocie aussi l’arrivée de l’emblématique Dani Parejo, bien connu des fans de Liga pour ses expériences à Valence et à Villarreal. El Pais évoque aussi le nom de… Sergio Ramos. Les deux joueurs seraient très proches d’un accord. Désireux d’offrir de nouvelles armes à son entraîneur Pepe Bordalas après un début de saison plutôt médiocre, le président du club Angel Torres est en train d’utiliser son propre argent comme garantie auprès de la Liga, afin de pouvoir augmenter le plafond salarial fixé par le championnat. Personnage parfois polémique et socio du Real Madrid, l’homme d’affaires espagnol est parfois décrié, parfois moqué, notamment parce que Getafe est un club qui a globalement peu de supporters et peine à remplir son stade, malgré de meilleures affluences ces dernières années.

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Même s’il ne peut pas offrir des salaires XXL ni de titres, il a une stratégie très claire pour convaincre tous ces jolis noms de signer à Getafe : leur permettre de retrouver du temps de jeu dans un championnat compétitif après plusieurs mois sans jouer, en attendant d’avoir des offres plus intéressantes financièrement ailleurs. La presse espagnole indique même que ces joueurs pourraient avoir des clauses pour pouvoir quitter le club… dès janvier. Notamment en cas de propositions venant des pays du Golfe ou de la MLS. De son côté, le club gagne en obtenant des joueurs expérimentés, qui n’auraient a priori pas forcément besoin de temps d’adaptation, à moindre coût. Une vision court-termiste a priori, mais qui peut faire la différence dans un effectif globalement jeune. Autant dire que le nom de Getafe risque de revenir très souvent dans les rumeurs mercato ces prochaines semaines…