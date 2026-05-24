L’incroyable déclaration d’un supporter lensois à Florian Thauvin

Le RC Lens a conclu une saison historique de la plus belle des manières vendredi soir en remportant la première Coupe de France de son histoire face à l’OGC Nice (3-1), au Stade de France. Une consécration immense pour les hommes de Pierre Sage, auteurs d’un exercice exceptionnel entre leur parcours en Ligue 1 et leur qualification en Ligue des champions. Dans l’euphorie des célébrations, une scène insolite a particulièrement marqué les supporters lensois sur les réseaux sociaux.

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Au milieu des chants et de l’ambiance folle autour des joueurs, un futur papa supporter du RC Lens a lancé à Florian Thauvin une déclaration devenue virale : « si c’est un garçon, il s’appellera Florian ! ». Une séquence qui a dû beaucoup amuser l’ancien Marseillais, auteur lui aussi d’une saison remarquable avec 14 buts et 10 passes décisives. Arrivé avec l’envie de relancer sa carrière, Thauvin s’est imposé comme l’un des grands artisans de l’année historique du club artésien.