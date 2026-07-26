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Mercato : Maghnes Akliouche veut à tout prix rejoindre le PSG

Selon nos informations, Maghnes Akliouche pousse pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ce, malgré l’offensive de Liverpool, prêt à proposer plus d’argent pour convaincre l’AS Monaco et devancer le club de la capitale dans ce dossier. Mais le choix du milieu offensif monégasque est clair : il souhaite uniquement s’engager avec le PSG.

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
2 min.
Maghnes Akliouche en action avec l'ASM. @Maxppp

Si le PSG a dit adieu à la piste Yan Diomandé ce dimanche soir, le club parisien devrait connaître une issue plus favorable dans le feuilleton Maghnes Akliouche. Auteur d’une nouvelle saison convaincante avec l’AS Monaco, l’international français (10 sélections) est suivi par Luis Campos et Luis Enrique depuis de nombreux mois. Un intérêt réciproque puisque le joueur de 24 ans a donné son accord pour rejoindre le club parisien cet été. Toutefois, Liverpool est entré dans la danse dans ce dossier et prêt à concurrencer les Parisiens sur ce dossier.

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Les Reds sont même disposés à formuler une offre supérieure à celle du champion de France afin de convaincre Monaco de céder son joueur. Selon nos informations, cela ne change néanmoins rien à la volonté de Maghnes Akliouche. Malgré l’intérêt appuyé du club anglais et sa capacité à offrir davantage sur le plan salarial, le Monégasque ne souhaite rejoindre que le Paris Saint-Germain.

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Akliouche recale Liverpool et veut Paris

Toujours selon nos informations, cette volonté du joueur est totalement indépendante du dossier Bradley Barcola. Alors que l’ailier parisien ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG, l’intérêt du club de la capitale pour Akliouche n’est en rien lié à ce dossier. Le champion de France et double champion d’Europe en titre ciblait déjà le Monégasque depuis de longs mois et poursuit son offensive.

Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre le PSG et l’AS Monaco. Si le choix du natif de Tremblay est clair, les discussions entre les deux clubs doivent encore aboutir pour lui permettre de rejoindre la capitale, malgré la forte concurrence exercée par Liverpool. Preuve qu’un départ semble se profiler, l’AS Monaco a déjà commencé à chercher son remplaçant, comme nous vous le révélions.

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