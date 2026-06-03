Didier Deschamps est chagriné pour le FC Nantes

Formé à Nantes où il y a passé six ans de sa vie en tant que joueur (1983-1989), Didier Deschamps n’a pas pu rester insensible à la saison catastrophique de son ancien club, relégué en Ligue 2. Dans un entretien pour Ouest-France au cours duquel plusieurs anciens coéquipiers et entraîneurs l’ont interrogé, DD a exprimé sa peine et son souhait de vite revoir les Canaris en Ligue 1. Retrouver la Beaujoire ce jeudi face à la Côte d’Ivoire, en amical, sera un "plaisir" pour lui.

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«Ce que m’inspire la relégation de Nantes ? Beaucoup de peine, de tristesse. Nantes est un grand club qui a sa place en Ligue 1. Malheureusement, la saison a rendu son verdict. Je pense évidemment à la nouvelle génération, aux plus jeunes, ceux qui vont au stade. Cela doit être très dur pour eux comme pour les salariés du club. J’espère vraiment qu’ils remonteront le plus vite possible, confie Deschamps. Je n’oublie jamais d’où je viens. J’ai gardé mes amis nantais. Le FC Nantes a été une étape essentielle dans ma carrière. Je lui serai toujours reconnaissant de ce qu’il m’a apporté, humainement et footballistiquement. Jeudi, je n’aurai pas de pincement au cœur. Je suis quelqu’un de positif. Revenir à la Beaujoire, c’est surtout un plaisir. J’y suis déjà venu avec l’équipe de France mais ça reste un stade spécial pour moi.»