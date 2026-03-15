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Real Madrid : la story hilarante de la femme de Valverde

Par Allan Brevi
1 min.
valverde @Maxppp
Real Madrid 4-1 Elche

Quelques jours après avoir survolé le choc de Manchester City avec un triplé historique en Ligue des Champions, Federico Valverde continue d’impressionner. Le milieu du Real Madrid a de nouveau marqué les esprits ce samedi soir en Liga face à Elche (4-1). Auteur d’un véritable bijou, l’Uruguayen a participé à la large victoire madrilène (4-1), confirmant son incroyable forme du moment.

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Gio CR7
La femme de Valverde :

« Moi qui réalise que mon mari est à son prime à chaque fois que je suis enceinte »

😭😭😭
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Après la rencontre, c’est pourtant une publication sur les réseaux sociaux qui a amusé les supporters. Sa compagne a partagé une story pleine d’autodérision en écrivant : « moi qui réalise que mon mari est à son prime à chaque fois que je suis enceinte. » Une sortie humoristique qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, illustrant à la fois l’excellente période sportive de Valverde et la complicité du couple.

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