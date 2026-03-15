Real Madrid : la story hilarante de la femme de Valverde

Quelques jours après avoir survolé le choc de Manchester City avec un triplé historique en Ligue des Champions, Federico Valverde continue d’impressionner. Le milieu du Real Madrid a de nouveau marqué les esprits ce samedi soir en Liga face à Elche (4-1). Auteur d’un véritable bijou, l’Uruguayen a participé à la large victoire madrilène (4-1), confirmant son incroyable forme du moment.

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Après la rencontre, c’est pourtant une publication sur les réseaux sociaux qui a amusé les supporters. Sa compagne a partagé une story pleine d’autodérision en écrivant : « moi qui réalise que mon mari est à son prime à chaque fois que je suis enceinte. » Une sortie humoristique qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, illustrant à la fois l’excellente période sportive de Valverde et la complicité du couple.