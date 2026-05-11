PSG : l’avenir de Lucas Chevalier est en grand danger !

Une petite saison et puis s’en va ? Voilà ce qui pourrait arriver à Lucas Chevalier dans les prochaines semaines… Actuellement blessé, le portier international français (1 sélection) traverse décidément une période chaotique depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Recruté en provenance de Lille contre un chèque de 55 millions d’euros, le joueur de 24 ans n’a jamais convaincu dans la Ville Lumière. D’abord propulsé au rang de numéro 1 après le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City, le natif de Calais - coupable de performances plus que discutables - a finalement perdu sa place. Un déclassement profitant alors à Matvey Safonov.

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Désormais relégué sur le banc des remplaçants, celui qui n’est toujours pas assuré de disputer la prochaine Coupe du Monde avec l’équipe de France se retrouve logiquement en danger. Hier soir, lors de la 33e journée de Ligue 1 face à Brest, c’est Renato Marin - l’habituel numéro 3 au poste - qui a profité des malheurs de son coéquipiers et du turnover opéré par Luis Enrique pour briller. Une question se pose alors : pendant combien de temps Lucas Chevalier va-t-il accepter cette situation ?

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Un départ acté dès cet été ?

A en croire les dernières révélations de L’Equipe, pas longtemps… En effet, ce lundi matin, dans un article consacré à la très belle prestation réalisée par Renato Marin, le quotidien français affirme que si Luis Enrique ne rebat pas les cartes durant l’intersaison, un départ du numéro 30 parisien ne serait clairement pas à exclure. Reste désormais à savoir sous quelle forme et quel prix pourrait demander les dirigeants parisiens. L’Equipe ajoute, à ce titre, la possibilité de voir le PSG accepter un prêt.

Si rien est encore acté, Lucas Chevalier - auteur de 26 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée - voit quoi qu’il en soit l’étau se resserrer. Récemment interrogé sur la situation de son protégé, Luis Enrique s’était lui montré clair. Le football, c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau. Et il se pourrait bien que l’ancien Lillois vogue rapidement vers de nouveaux horizons…