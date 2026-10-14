Commission de discipline : Liam Rosenior s’en sort très bien

Liam Rosenior peut souffler. Au cœur d’une polémique après la victoire du Paris FC face à Strasbourg (5e journée), le technicien anglais avait provoqué le camp alsacien, entraînant des échauffourées au coup de sifflet final. Un comportement qui lui avait valu d’être convoqué devant la Commission de Discipline de la LFP. Mais ce mercredi, l’entraîneur parisien s’en est finalement tiré à très bon compte puisque l’instance a décidé de lui infliger un simple rappel à l’ordre.

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Dans le reste des décisions, Jordan Lefort (Angers) et Ayumu Seko (Le Havre) ont écopé d’un match ferme et d’un autre avec sursis, tandis que Matthieu Udol (Lens) a été suspendu un match. En Ligue 2, Julien Maggiotti (Laval) et Ousmane Kanté (adjoint à Pau) ont pris deux matchs fermes, contre un pour Albin Demouchy (Guingamp) et Kouroufia Kébé (Nancy). Le dirigeant dunkerquois Selçuk Demir a également été sanctionné d’une amende de 5 000 euros, dont 2 500 avec sursis. Enfin, l’OM a écopé de deux matchs de fermeture de la tribune Nord du Vélodrome après les incidents face au PSG, tandis que Metz devra fermer partiellement sa tribune Est pour une rencontre.

Les décisions de la commission de discipline

Réunie le 14 octobre 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

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EXCLUSIONS

LIGUE 1 McDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Jordan LEFORT (Angers SCO)

Ayumu SEKO (Havre AC)

Un match de suspension ferme

Matthieu UDOL (RC Lens)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme

Albin DEMOUCHY (EA Guingamp)

Kouroufia KEBE (AS Nancy-Lorraine)

Deux matchs de suspension ferme

Julien MAGGIOTTI (Stade Lavallois MFC)

Ousmane KANTE (entraîneur adjoint du Pau FC)

INCIDENTS

LIGUE 1 McDONALD’S

5ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris FC – RC Strasbourg Alsace du samedi 19 septembre 2026.

Comportement M. Liam ROSENIOR, Entraîneur du Paris FC.

Rappel à l‘ordre.

LIGUE 2 BKT

7ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – USL Dunkerque du vendredi 18 septembre 2026.

Comportement de M. Selçuk DEMIR, Président délégué de l’USL Dunkerque.

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Saisie par un rapport de l’arbitre, la Commission a prononcé une amende de 5.000 euros dont 2500 euros avec sursis à l’encontre de M. Selçuk DEMIR.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 McDONALD’S

5ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain du dimanche 20 septembre 2026.

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille: Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

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Fermeture pour deux matchs ferme dont un par révocation du sursis de la tribune Nord du CEPAC Vélodrome.

La sanction prend effet immédiatement.

LIGUE 2 BKT

7ème journée de Ligue 2 BKT : FC Metz – AS Saint-Etienne du samedi 19 septembre 2026.

Comportement des supporters du FC Metz : Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Est du stade Saint-Symphorien.

La sanction prend effet à partir du mardi 20 octobre 2026 à 00h00.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 21 octobre 2026 à 18h00.