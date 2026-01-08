Timothy Weah est impressionné par l’OM

Ce soir, Timothy Weah (25 ans) va vivre un match très particulier. En effet, il va affronter le PSG, son ancien club, lors du Trophée des Champions. Avant ce choc, l’Américain, qui s’est confié au Dauphiné libéré, a avoué être très impressionné par l’OM. «L’amour du football, du club. Ça se ressent dans la ville. Tu vois les gens : c’est Marseille à fond. On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses. Ça m’a vraiment touché depuis mon arrivée. Je suis très connecté avec les supporters ici. Et c’est marrant, je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris. À chaque fois que j’y remonte pour voir des amis, je rencontre des fans de l’OM. C’est aussi ce qui m’a choqué. C’est incroyable. On est partout (rires). Je me mets dans ma bulle… mais c’est aussi un kiff, un honneur. Jouer dans un stade plein à tous les matches, avec les cris des supporters, c’est spécial. Il n’y a pas beaucoup de stades similaires dans le monde. J’ai vraiment envie de réussir ici. En France, tous les autres clubs, tous les autres supporters sont contre l’OM. On est attendus partout et j’aime ce côté ‘Seuls contre tous’.»

Mais Weah a été habitué toute sa vie et toute sa carrière à être sous pression. «Tout jeune, je savais que je devais travailler et en faire plus que les autres. Quand tu as ‘Weah’ derrière le maillot, c’est un peu dur. Si tu donnes un peu moins, les gens vont commencer à dire qu’il ne mérite pas, que c’est grâce au papa, etc.. J’ai toujours eu la volonté d’être à 100%, d’en faire plus que les autres. Et c’est toujours la mentalité que j’ai aujourd’hui. Quand je suis arrivé à Marseille, je savais que les supporters allaient évoquer mon nom. Forcément, tu achètes cher un joueur qui a signé pro au PSG, puis qui est passé par Lille et la Juventus. Les gens ne s’attendaient pas à quelqu’un qui donne tout pour le maillot. Mais j’étais prêt à vraiment bosser et me donner à 100%.» Il compte bien le faire ce soir avec l’OM face au PSG au stade Jaber Al-Ahmad International de Koweit City.