Algérie : la fédération va imposer une règle capitale pour le championnat

La Fédération algérienne de football (FAF) a adopté une réforme majeure pour la saison 2026-2027 de Ligue 1 : chaque club professionnel devra intégrer au moins trois joueurs nés en 2006 dans son effectif. Ces jeunes, considérés comme première année seniors, devront être enregistrés dès le mercato estival, dans un groupe limité à 30 licences. L’objectif est ainsi de favoriser l’émergence de nouveaux talents locaux et encourager leur intégration au plus haut niveau.

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Dans le même temps, la FAF maintient la règle limitant à quatre le nombre de joueurs étrangers, avec l’exigence d’au moins cinq sélections internationales récentes. Cette réforme marque un tournant pour la formation en Algérie, souvent critiquée pour son manque de promotion des jeunes joueurs. Reste toutefois à savoir si cette obligation se traduira par un réel temps de jeu, ou si elle restera symbolique sans un engagement fort des entraîneurs.