OL : le groupe sans Dejan Lovren pour la réception de l’AS Monaco

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce jeudi soir le groupe convoqué par Laurent Blanc pour la réception de l’AS Monaco vendredi soir dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Une victoire sera essentielle pour les Gones, actuels sixièmes du classement avant ce week-end, pour revenir à une petite unité provisoire du LOSC, cinquième et premier européen, et ainsi se relancer dans la course à l’Europe dans cette fin d’exercice.

Pour cette affiche de l’antépénultième journée du championnat, le technicien rhodanien ne pourra pas compter sur son défenseur croate Dejan Lovren, laissé aux soins par le staff technique en raison d’une lésion musculaire à la cuisse gauche. Bradley Barcola est de retour à l’entraînement après une infection bactérienne la semaine dernière, faisant ainsi son retour dans la liste. Sinaly Diomandé, courtisé par plusieurs clubs, est également présent dans le groupe, tout comme Jérôme Boateng ou encore Corentin Tolisso.

