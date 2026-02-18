Pablo Longoria va quitter l’OM

C’est la suite logique des derniers jours très agités du côté de l’OM. Après le vrai départ de Medhi Benatia mais aussi son vrai retour dans des fonctions élargies, Pablo Longoria se retrouvait déclassé comme indiquait le communiqué marseillais ce mardi. «Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes.»

Désavoué par son propriétaire Frank McCourt, le président espagnol ne pouvait pas vraiment rester à un poste qu’il occupe depuis février 2021. D’après les informations de La Provence que nous sommes en mesure de confirmer, l’Asturien de 36 ans va tout bonnement quitter l’OM. Il ne restera pas dans ces conditions de simple représentant de l’institution. Relégué au second plan par la promotion de Benatia, il est en train de préparer son départ. Une issue rapide est souhaitée par l’ensemble des parties.

Longoria négocie son départ

Arrivé comme "head of football" sous la houlette du très discuté Jacques-Henri Eyraud à l’été 2020, Longoria avait pris en main les mercatos de l’OM. Fort de ses expériences en Italie notamment (Atalanta, Sassuolo, Juventus), il s’est vite affirmé comme un membre fort de la direction sportive, avant d’être promu comme président suite à la défiance des supporters envers JHE, notamment après la fameuse attaque de la Commanderie.

Ce fut son tour d’être contesté par les supporters, à coups de banderoles au Vélodrome samedi dernier lors de la réception de Strasbourg (2-2). Dépassé par Benatia, qu’il a lui même fait venir à l’automne 2023, Longoria doit désormais négocier son départ du club. Sans parler de trahison du dirigeant marocain avec qui les relations étaient moins fluides depuis quelques semaines, l’Espagnol prend acte de ce désaveu sans rancune. Son profil aura de quoi plaire auprès de certains clubs.