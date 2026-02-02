L’AS Monaco met la main sur Simon Adingra sur le gong

L’AS Monaco a frappé fort dans les toutes dernières heures du mercato hivernal. Longtemps à la recherche d’un renfort offensif capable d’apporter percussion et profondeur, le club de la Principauté a officialisé ce lundi soir l’arrivée de Simon Adingra en provenance de Sunderland. L’ailier international ivoirien de 24 ans s’est engagé avec l’ASM après des négociations menées dans la discrétion, conclues à la toute fin du marché. Un renfort de choix pour des Monégasques en quête de relance après une première partie de saison en demi-teinte, conclue à une décevante dixième place en Ligue 1.

Arrivé à Sunderland l’été dernier pour un montant estimé à 24 millions d’euros, Simon Adingra n’aura finalement passé que quelques mois en Angleterre. Utilisé par intermittence en Premier League, avec 15 apparitions toutes compétitions confondues dont 9 titularisations, l’ancien joueur de Brighton n’est jamais réellement parvenu à s’imposer dans le projet du promu anglais. Monaco a su profiter de cette situation pour se positionner rapidement et convaincre le joueur, séduit par le projet sportif proposé et la perspective de retrouver un rôle central dans un championnat qu’il connaît bien.

Un renfort pour les Monégasques

International ivoirien aux 26 sélections, Adingra débarque sur le Rocher avec un profil recherché par le staff monégasque : vitesse, capacité à éliminer en un contre un et polyvalence sur les ailes. Son expérience européenne et internationale représente un atout non négligeable pour une équipe qualifiée pour les barrages de la Ligue des Champions, où elle retrouvera le Paris Saint-Germain. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Simon Adingra. L’ailier international ivoirien de 24 ans est prêté par Sunderland jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat.», est-il écrit dans le communiqué officiel. L’entraîneur Sébastien Pocognoli pourra désormais compter sur une arme offensive supplémentaire pour densifier son secteur offensif et apporter de nouvelles solutions dans une seconde partie de saison qui s’annonce déterminante.

Cette arrivée vient conclure un mercato hivernal agité pour l’AS Monaco, qui a longtemps exploré plusieurs pistes offensives, de Loum Tchaouna à Djeidi Gassama, sans parvenir à finaliser de dossier avant ce coup de théâtre final. En parallèle, le club s’apprête à tourner une page avec le départ imminent de George Ilenikhena vers Al-Ittihad, un mouvement qui a facilité l’opération Adingra. Avec ce renfort de dernière minute, l’ASM envoie un signal fort. Malgré une situation sportive délicate, Monaco reste ambitieux et déterminé à jouer les premiers rôles jusqu’au bout de la saison.