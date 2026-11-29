Ce dimanche, l’OM se déplace sur la pelouse d’Auxerre dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Dans cette rencontre, l’Olympique de Marseille a profité d’un énorme tournant juste avant la pause ! À la suite d’un long dégagement de De Lange, Axel Tuanzebe a été surpris par la trajectoire du ballon et a accroché Paixao dans la surface de réparation. L’arbitre M. Pignard n’a pas hésité à désigner le point de penalty.

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Mais le défenseur auxerrois a également été sanctionné d’un carton rouge pour cette faute, laissant l’AJA à dix contre onze pour la seconde période. Un véritable coup dur pour les hommes de Will Still car, chargé de transformer le penalty, Igor Paixão ne s’est pas fait prier et a envoyé le ballon au fond des filets pour inscrire le deuxième but marseillais. L’OM est serein pour renouer avec le succès dans l’élite.