Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Monde

CdM 2026 : la célébration hilarante de Mbappé en cas de but contre le Sénégal

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France Sénégal

Henry, Bentalha, LeBron… Tous ont déjà eu droit à une célébration de Kylian Mbappé en leur honneur. L’humoriste et acteur James Corden sera peut-être le prochain. Dans le cadre de son émission After Hours with James Corden sur la chaîne américaine FOX, l’animateur s’est offert une virée en voiture avec le capitaine des Bleus. L’occasion de lui remettre une flûte, instrument joué par ce dernier lorsqu’il était plus jeune.

La suite après cette publicité

«Mes parents voulaient que je fasse et explore beaucoup de choses pour ouvrir mon esprit parce qu’on ne sait jamais ce qu’il va se passer. J’en ai fait pendant 1 ou 2 ans, mais c’était drôle», explique Mbappé dans la séquence, visiblement heureux d’en rejouer. En cas de but face au Sénégal mardi soir, le Madrilène a même accepté, sur demande de James Corden, de célébrer en mimant un joueur de flûte. Le Sénégal est prévenu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Sénégal
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Sénégal Flag Sénégal
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier