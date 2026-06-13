CdM 2026 : la célébration hilarante de Mbappé en cas de but contre le Sénégal

Henry, Bentalha, LeBron… Tous ont déjà eu droit à une célébration de Kylian Mbappé en leur honneur. L’humoriste et acteur James Corden sera peut-être le prochain. Dans le cadre de son émission After Hours with James Corden sur la chaîne américaine FOX, l’animateur s’est offert une virée en voiture avec le capitaine des Bleus. L’occasion de lui remettre une flûte, instrument joué par ce dernier lorsqu’il était plus jeune.

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Kylian Mbappé showing off his flute-playing skills with @JKCorden pic.twitter.com/Su0jI6ZUA5 — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

«Mes parents voulaient que je fasse et explore beaucoup de choses pour ouvrir mon esprit parce qu’on ne sait jamais ce qu’il va se passer. J’en ai fait pendant 1 ou 2 ans, mais c’était drôle», explique Mbappé dans la séquence, visiblement heureux d’en rejouer. En cas de but face au Sénégal mardi soir, le Madrilène a même accepté, sur demande de James Corden, de célébrer en mimant un joueur de flûte. Le Sénégal est prévenu.