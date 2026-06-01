Mercato : le flop Thiago Almada est disponible !

L’Atlético s’apprête à faire une petite révolution cet été. Les Colchoneros ont connu une saison assez mitigée, arrivant tout de même en demies de Ligue des Champions et en finale de Copa del Rey, mais sans titre au bout. Et surtout, de très mauvaises prestations en Liga, avec une triste quatrième place, derrière Villarreal et très loin du FC Barcelone et du Real Madrid.

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Une petite révolution est donc à prévoir dans l’effectif colchonero. Plusieurs joueurs sont attendus, et les noms annoncés jusqu’ici sont plutôt intéressants, puisqu’on a parlé de Bernardo Silva, de João Gomes, de Cristian Romero et de Marc Cucurella. Du beau monde, mais il y a aussi des joueurs majeurs qui pourraient quitter le navire, en plus d’Antoine Griezmann. Julián Álvarez aurait ainsi l’intention de faire ses valises pour rejoindre la Catalogne, dans ce qui devrait être le gros feuilleton du mercato estival chez nos voisins espagnols.

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Pablo Longoria est déjà sur le coup

Et d’autres joueurs plutôt secondaires devraient eux être poussés vers la porte, pour obtenir du cash notamment. C’est le cas de Thiago Almada, arrivé il y a tout juste un an contre un chèque de 21 millions d’euros, après avoir brillé à l’Olympique Lyonnais. L’international argentin, tout de même présent dans la liste de Lionel Scaloni pour le Mondial malgré sa saison compliquée, n’a par exemple été titulaire qu’une seule fois en Ligue des Champions, pour 7 participations au total. En Liga, il a été titulaire à 16 reprises, pour 26 matchs joués. Sous contrat jusqu’en 2030 à Madrid, il pourrait donc changer d’air et a déjà des prétendants.

C’est le cas de River Plate, où Pablo Longoria a récemment signé en tant que directeur sportif. El Desmarque indique que les discussions ont déjà démarré pour ramener l’Argentin à Buenos Aires. L’Atlético souhaite récupérer 17 millions d’euros pour 50% des droits du joueur - les 50% restants appartiennent à Botafogo - et donc ne pas perdre trop d’argent dans ce dossier. Avis aux clubs de Ligue 1…