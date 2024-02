PSG-Real Sociedad : Luis Enrique confiant pour l’avenir de Kylian Mbappé

À la veille du huitième de finale aller contre la Real Sociedad, au Parc des Princes, Luis Enrique était devant la presse pour répondre aux questions sur le Paris Saint-Germain… et sur Kylian Mbappé. S’il a assuré que son attaquant serait à 100% disponible pour ce match, malgré son absence contre Lille, samedi dernier (3-1), l’entraîneur parisien n’a pas échappé aux questions sur l’avenir du capitaine des Bleus.

«Si ce sera son potentiel dernier rendez-vous au Parc des Princes, en Ligue des Champions ? Non. Ce n’est pas la manière dont je le ressens, et donc je ne sens ni joie, ni tristesse, ni quoi que ce soit. Kylian Mbappé est comme d’habitude», a-t-il assuré. D’après nos informations publiées le 7 janvier dernier et confirmées par plusieurs médias par la suite, l’international français a déjà fait son choix et rejoindra le Real Madrid l’été prochain.

