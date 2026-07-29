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L’OGC Nice avance sur Franck Magri

Par Santi Aouna - Sasha Nahon
Olivier Pantaloni @Maxppp

L’OGC Nice poursuit ses recherches offensives et a coché le nom de Franck Magri. Libre depuis la fin de son contrat avec Toulouse, l’attaquant camerounais de 26 ans attire l’attention des dirigeants niçois, contraints de composer avec un mercato aux moyens financiers limités.

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Freiné par plusieurs blessures la saison dernière, Magri n’a disputé que 17 rencontres de Ligue 1, pour un bilan de cinq buts et une passe décisive. Malgré cet exercice perturbé, son profil plaît à Nice, qui voit en lui une opportunité intéressante sur le marché des joueurs libres.

Pub. le - MAJ le
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