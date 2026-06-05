L’Iran a reçu ses visas pour la Coupe du Monde

Après de vives incertitudes, la sélection iranienne a finalement obtenu ses visas américains ce vendredi pour disputer la Coupe du Monde, comme l’a confirmé la Maison Blanche auprès de Reuters. Alors que les joueurs disposaient déjà de leurs autorisations pour le Mexique, où sera établi leur camp de base, l’obtention des précieux sésames pour les États-Unis restait bloquée en raison des fortes tensions diplomatiques et du conflit armé en cours entre l’Iran et une coalition israélo-américaine.

La suite après cette publicité

Ce dénouement de dernière minute permet à l’Iran de tenir son rang dans le groupe G de la compétition, qui débute le 11 juin. L’équipe pourra ainsi voyager sur le sol américain comme prévu pour y disputer ses trois matchs de poule, avec deux premières rencontres programmées à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande et la Belgique, avant de conclure cette phase à Seattle contre l’Égypte.