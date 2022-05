Chelsea pourrait être exclu de la Premier League !

Le feuilleton autour du futur propriétaire de Chelsea n'est pas prêt de connaître son dénouement. Depuis la déclaration de mise en vente de l'homme d'affaires russe Roman Abramovich début mars, sanctionné par le gouvernement britannique pour ses relations avec le Kremlin après l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Vladimir Poutine, le Chelsea Football Club n'a toujours pas trouvé de repreneur en deux mois. La cause ? Abramovich lui-même.

En effet, alors qu'il avait affirmé dans son communiqué qu'il ne demanderait pas les remboursements de ses prêts, la presse anglaise - du Daily Star à The Guardian en passant par le Daily Mail - affirme l'oligarque de 55 ans est finalement revenu sur sa promesse et voudrait récupérer 1,8 milliard de livres sterling (soit plus de 2,13 milliards d'euros), ce qui pourrait largement faire durer un peu plus le processus de rachat du club londonien.

Les Blues exclus de la PL ?

A en croire le Daily Mail, ce retour en arrière de la part de Roman Abramovich réduirait considérablement la marge de manœuvre du prochain propriétaire du CFC, qui serait obligé de se serrer la ceinture dès son arrivée à la tête du club, entraînant assurément une fuite de ses talents, ou d'augmenter ses premiers investissements pour combler cette demande astronomique. Dans ces deux cas, le successeur du natif de Saratov pourrait connaître dès ses débuts l'une des pires crises de Chelsea depuis celle datant de 1987, lorsque Stamford Bridge était menacé d'être transformé en appartements de luxe par les promoteurs immobiliers Marler Estates.

De plus, la vente du club est étroitement liée au sort sportif du club la saison prochaine : en effet, alors que la Ligue outre-Manche lui a donné l'autorisation de disputer le championnat jusqu'au 31 mai prochain, elle pourrait exclure les hommes de Thomas Tuchel - troisièmes au classement à quatre journées de la fin - de l'exercice 2022/2023 si la licence n'est pas reconduite lors de l'assemblée de la PL prévue le 8 juin prochain. Cette décision obligerait également la Fédération anglaise à ne pas les désigner pour participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le temps leur est compté...