Emre Mor rebondit à Fenerbahçe

Auteur d'une belle saison du côté de Fatih Karagümrük où il a marqué 6 buts et délivré 4 offrandes en 29 matches, Emre Mor (24 ans) retrouve de l'allant dans sa carrière.

Révélé à Nordsjaelland et connaissant des expériences ratées au Borussia Dortmund et au Celta de Vigo, l'ailier droit va cette fois repartir sur de bonnes bases. Celui qui compte 15 capes (1 but) avec la Turquie vient de signer à Fenerbahçe où il poursuivra sa carrière.