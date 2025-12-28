CAN 2025 : les stades du Maroc font peur à l’Espagne !

Cette Coupe d’Afrique des Nations au Maroc est une belle fête pour le foot africain. Et au pays, tout le monde espère voir les Lions de l’Atlas aller au bout. Achraf Hakimi et sa bande sont d’ailleurs les grands favoris, malgré ce match nul contre le Mali (1-1) lors de la deuxième journée. Mais pour les autorités du royaume chérifien, l’enjeu va bien au-delà du côté purement sportif. Il y a des velléités géopolitiques évidentes, mais aussi un évènement dans le viseur : le Mondial 2030, coorganisé avec l’Espagne et le Portugal.

La suite après cette publicité

Cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 sert donc, en partie, de grosse répétition générale pour le Maroc, et sert aussi à prouver à la FIFA que le pays a les épaules et les reins solides pour organiser des gros chocs de cette Coupe du Monde 2030. Et pour cause, si on sait déjà que l’Espagne aura 11 stades, le Portugal 3 et le Maroc 6 - ceci pourrait changer à l’avenir - l’attribution des gros matchs, dont la finale, n’a pas encore été décidée.

La suite après cette publicité

Le Maroc rivalise

En Espagne, forcément, on espère que la finale sera jouée au pays de Cervantes, avec le Santiago Bernabéu comme principal candidat pour accueillir le match du titre. Le Maroc espère aussi organiser la finale, avec le Stade Hassan II de Casablanca et sa capacité de 115.000 places qui en fera le plus grand stade de football de la planète. Et chez nos voisins espagnols, on se rend compte, avec cette CAN, que le Maroc est un "rival" sérieux. « Les stades qu’ils construisent au Maroc n’ont rien à envier à ceux d’Espagne », a expliqué l’entraîneur espagnol Pepe Mel, actuellement coach de l’Ittihad Tanger. « Ils travaillent dur pour égaler l’infrastructure espagnole. La Coupe du Monde 2030 est une date marquée en or pour eux. Ils rénovent tous les stades, certains sont récents. Il y a quelques semaines, l’équipe nationale marocaine a inauguré celui de Tanger », a-t-il ajouté, interrogé par la Cadena SER.

De son côté, Marca a par exemple visité le chantier du Stade Hassan II et évoque un stade « d’une avancée technologique sans précédent sur ce continent » et un « "monstre" de l’ingénierie du football ». Le journaliste Álvaro Benito avait, lui aussi, tenu des propos très élogieux sur la Cadena SER pendant ce début de tournoi : « c’est la preuve que de grands événements peuvent aussi être organisés en Afrique. Ils se battent pour accueillir les matchs et ils donnent tout ce qu’ils ont ». Autant dire que les autorités espagnoles sont prévenues, mais s’il y a un pays qui a aussi des gros stades et sait également accueillir des millions de personnes en même temps avec des infrastructures touristiques très développées, c’est bien l’Espagne…